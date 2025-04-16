Цены на новостройки в Казахстане могут постепенно увеличиваться. Причина — удорожание стройматериалов и рост стоимости строительных услуг. По данным Бюро национальной статистики, с начала года некоторые материалы подорожали более чем на 10%. В марте резко выросли цены на гипс, камень, сланец, пластик, бетон и другие ключевые позиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Особенно ощутимо — подорожание газоблоков почти на 30%. Однако по другим позициям — минеральным плитам и сваям — наоборот, наблюдается снижение стоимости.

Представители Ассоциации застройщиков считают, что рост цен пока не критичен. По их оценкам, стоимость квадратного метра может увеличиваться в пределах 0,5–1% в месяц, как и в прошлом году.

"Текущее подорожание не критично. Оно не должно сильно отразиться на покупателях", — отмечает Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана.

Однако в 2026 году ситуация может измениться. Если будут приняты поправки в Налоговый кодекс, застройщикам придётся платить НДС, даже если строительство началось до его внедрения. Это может привести к удорожанию квартир ещё на 12%.

Весной рынок жилья традиционно оживляется. Риелторы фиксируют рост спроса, чему способствуют ипотечные программы.

"С начала года цена квадратного метра выросла от 5 до 9%. При этом спрос сохраняется — люди активно берут ипотеку", — говорит Азамат Турсынбек, представитель агентства недвижимости.

Экономисты подчеркивают, что сдержать рост цен возможно, если будет поддержка строительной отрасли — в виде снижения ставок по кредитам и госпрограмм для застройщиков и производителей стройматериалов.

"Если не будет дешёвого финансирования, нас ждёт ежегодный рост цен на жильё не менее чем на 5–10%", — считает финансовый аналитик Арман Байганов.

Несмотря на то что Казахстан производит цемент, бетон, кирпич и газоблоки, значительную часть отделочных материалов и инженерного оборудования завозят из Европы и России. А сырье для некоторых отечественных стройматериалов также покупают за рубежом. Поэтому курс тенге к рублю и другим валютам влияет на цену "квадрата".

В целом, до конца 2025 года скачка цен на жильё эксперты не ожидают. Но если налоговая нагрузка возрастёт и удорожание стройматериалов продолжится — ситуация может измениться.

Ранее мы писали о том, что вторичка в Алматы подорожала самыми быстрыми темпами.

В прошлом месяце были названы города Казахстана с наибольшим ростом цен на квартиры.