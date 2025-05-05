Первая женщина-арбитр казахстанской премьер-лиги Эльвира Нурмустафина завершает карьеру, передаёт BaigeNews.kz.

"Заключительным матчем в судейской карьере Эльвиры станет игра 7-го тура Премьер-лиги между "Женисом" и "Актобе"", – сообщили в Федерации футбола РК.

39-летняя Эльвира Нурмустафина родом из Темиртау. Свою судейскую карьеру она начала в 2008 году, а уже с 2010 года получила статус арбитра FIFA. В 2013 году ей была присвоена международная категория, и с тех пор она представляла Казахстан на многих крупных международных турнирах. В 2017 году Нурмустафина дебютировала в мужском профессиональном футболе, а 3 июля 2021 года вошла в историю, став первой женщиной-судьёй, обслужившей матч Премьер-лиги Казахстана — игру между командами "Жетысу" и "Кызыл-Жар СК".

"За свою карьеру она неоднократно работала на международной арене – среди ключевых событий участие в финальных этапах чемпионатов Европы среди девушек до 17 лет в Беларуси и до 19 лет в Шотландии, а также в матчах отборочного этапа женских чемпионатов мира 2019 и 2023 годов. С 2022 года Эльвира также регулярно привлекалась в качестве VAR-судьи на матчах Премьер-лиги, подтверждая свою универсальность и высокий уровень подготовки", – отметили в федерации.

КФФ выражает искреннюю благодарность Эльвире за вклад в развитие отечественного судейства.