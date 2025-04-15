В Акмолинской области стартовал уникальный для Казахстана дорожный проект: трасса Кокшетау – Зеренда станет первой в стране с реверсивным движением, передаёт BaigeNews.kz. Это значит, что одна из трёх полос будет менять направление в зависимости от транспортной загруженности.

Как сообщил в ходе инспекции вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, дорожное полотно расширят с 7 до 11 метров. Проект направлен на повышение пропускной способности, снижение аварийности и улучшение комфорта для автолюбителей, особенно в курортный сезон.

"Летом поток машин в сторону Зеренды резко возрастает. Новая схема движения поможет избежать пробок и повысить безопасность", - отметил Калиакпаров.

Зеренда - одно из самых популярных туристических направлений страны, куда ежегодно устремляются тысячи отдыхающих. Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 47 км, и работы уже активно ведутся.

К слову, в 2025 году в рамках нацпрограммы среднего ремонта планируется обновить более 7 тысяч километров трасс республиканского значения, включая дороги к таким достопримечательностям, как Алаколь, Колсай, Баянауыл и Коргалжынский заповедник.

Ранее мы сообщали, что казахстанцев просят не выбрасывать мусор на трассах.