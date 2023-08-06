Первая таблетка от послеродовой депрессии одобрена в США

В США впервые одобрили таблетку для применения во время послеродовой депрессии. Американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) решило, что препарат можно принимать один раз в день в течение двух недель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Как сообщило FDA, до сих пор для лечения послеродовой депрессии (ПРД) применялись только препараты, которые нужно вводить при помощи внутривенной инъекции.

Производители лекарства, компании Sage Therapeutics и Biogen заявили, что таблетки должны появиться в продаже в конце этого года. Их цена пока не объявлена.

Как и при других формах депрессии, симптомы послеродовой депрессии могут включать тоскливое состояние, низкий уровень энергии, суицидальные мысли, снижение способности чувствовать удовольствие или когнитивные нарушения.

Согласно исследованиям, симптомы послеродовой депрессии испытывает каждая седьмая женщина в США.

"Послеродовая депрессия — это серьёзное и потенциально опасное для жизни расстройство, при котором женщины испытывают тоску, вину, бесполезность, и даже, в тяжелых случаях, думают о причинении вреда себе или ребенку", — говорит Тиффани Фарчионе, глава психиатрического центра FDA.

"И поскольку послеродовая депрессия может разрушить связь матери и ребёнка, она также способна оказывать воздействие на физическое и эмоциональное развитие ребёнка", — отметила Фарчионе.

Она добавила, что новые таблетки могут помочь многим женщинам, пытающимся справиться "со сложными, а иногда и опасными для жизни переживаниями".

Клинические испытания показали, что таблетка помогла значительно уменьшить симптомы депрессии в течение трёх дней после первого приема.

Вместе с тем, FDA отмечает, что наиболее распространенными побочными эффектами от приема препарата Zurzuvae могут быть сонливость, головокружение, диарея, усталость, простуда и инфекции мочевыводящих путей.

Агентство также сообщило, что на этикетке содержится предупреждение о том, что таблетки могут повлиять на способность человека управлять автомобилем и выполнять другие потенциально опасные действия.

Пациентам рекомендуется воздержаться от управления транспортным средством или работы с тяжелыми механизмами в течение как минимум 12 часов после приема лекарства.