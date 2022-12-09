Первая стипендиатка фонда Обамы из Казахстана о STEM для девочек и обучении в Колумбийском университете

Фото: nu.edu.kz

Аббревиатура STEM переводится с английского как "Наука, Технология, Инженерное дело и Математика". До недавнего времени считалось, что это не женская сфера, и только мужчины могут заниматься такими серьезными науками. Однако последние годы этот стереотип ломают все больше и больше девушек, которые являются настоящими профессионалами своего дела. С одной из таких девушек поговорил корреспондент BaigeNews.kz.

Динара Ауелбекова — основательница фонда Girls Power Fund и первая стипендиантка фонда Обамы из СНГ.

"Узнала я про этот грант через мою маму, которая прислала мне пост странички grants.kz с информацией про эту программу", — говорит Динара.

Динара поделилась процессом подачи на стипендию и рассказала подробно о этапах поступления.

"Процесс подачи состоит из двух этапов. Первое — написание эссе на тему "Почему именно я должна стать стипендиантом и какие у меня планы на будущее?". Второй этап — интервью с комиссией, которая рассматривает заявку", — рассказывает она.

Если о возможности подачи на стипендию Динара узнала от мамы, во время самой подачи на программу ей помогали друзья.

"Мне помогали с подачей на стипендию мои друзья. Моя подруга Альбина Туртбаева проверяла мое эссе, также друг Артур Жангельдин помогал снять видео для заявки", — говорит стипендиатка.

Стипендия Фонда Обамы даёт возможность год пожить в Нью-Йорке, обучаясь в Колумбийском университете, который входит в элитную Лигу плюща. К тому же это отличная возможность познакомиться с новыми людьми.

"Я начала плакать, потому что для меня это было большое достижение. Стать первым стипендиантом со всего СНГ, представлять свою страну. Также я была рада, что поеду в Нью-Йорк и буду учиться чему-то новому", — вспоминает Динара.

Она также является основательницей фонда Girls Power Fund. Фонд занимается различными тренингами и мероприятиями с сфере STEM — наука, технологии, инженерия, математика. Также активно помогает девочкам развивать свои проекты и подаваться на различные конкурсы. Главная цель Динары — ознакомить, научить и вдохновить девочек развиваться в сфере IT.

Девушка рассказала о том, как появилась идея создания фонда. Активная позиция по защите девушек и комплексный подход решения проблемы появились после прочтения реальных историй девушек.

"Я постоянно видела в новостях истории о домашнем насилии, о домогательствах. И если честно, это очень грустно. Я подумала, как можно решить эту проблему и поняла, что нужно заниматься этим с ранних лет. Важно воспитывать уверенность в себе с детства у девочек, с этой же целью мы ведем тренинги. Когда девочки начинают выигрывать свои первые конкурсы, они чувствуют уверенность и в будущем не согласятся на отношения, в которых их будут бить, унижать и насиловать", — считает Динара.

В 2021 году Girls Power Fund запустил также бесплатную программу репетиторства во время пандемии.

"Мы запустили эту инициативу, потому что к нам в директ начали поступать сообщения о том, что девочек заставляют делать домашние дела, следить за братишками и сестренками и у них совсем не остается времени на уроки. Мы начали делиться анонимно этими историями, и наши более взрослые подписчицы начали отправлять деньги на репетиторство для этих школьниц. И в общем, было восемь репетиторов, которые помогали девочкам подтянуться по математике и физике. И самое классное — это то, что инициатива получилась сама по себе, наши подписчицы сделали всё сами. И главное, это было полезно", — делится Динара.

Сама она имеет степень бакалавра по экономике и объяснила, почему выбрала именно направление STEM-образования для девушек в рамках своего фонда, хотя это и не её специфика.

"Я выбрала STEM, потому что этому легко и быстро научиться. Можно пойти на курсы и за два-три месяца научиться программированию и сразу же применять это в работе. Во-вторых, в сфере STEM есть большая нужда в работниках, есть много вакансий и профессий. Также STEM более демократичная сфера, где не смотрят на твой пол, возраст и социальное положение, как, например, в сфере финансов, политики. Мы видим, что в мире бизнеса и политики много мужчин, которые друг друга поддерживают, помогают и подтягивают, а женщины остаются за бортом. Это можно увидеть даже по составу нашего правительства и количеству бизнесменов. В сфере технологий мы видим, что девушки могут проявить себя и там не будет так сильно важен гендер, важнее навыки, которыми ты обладаешь. Если ты умеешь делать свою работу и приносить деньги для их компании, то IT-гигантам не важно, девушка или мужчина.

Нет никаких исследований, показывающих, что есть "мужское дело" или только "женская работа". Это только стереотипы, которые исходят от необразованности, культурно-исторических моментов. К сожалению, у нас в Казахстане говорят, что есть гендерное равенство, хотя мы видим, что это не так. И мы делаем всё, чтобы было иначе", - говорит она.

Девушка также поделилась своей миссией помогать людям.

"Моя глобальная миссия — помогать людям находить себя, быть самими собой и видеть свою собственную силу, а также уметь использовать её для того, чтобы достигать своих целей", — поделилась она.

Динара дала универсальный совет каждой девушке.

"Я бы посоветовала быть собой, не пытаться подстраиваться под какие-то рамки общества или семьи, или видеть препятствия на своем пути и сдаваться. Второй совет — поддерживать других девушек. Мы должны делиться советами и помогать друг другу — и только тогда сможем прийти к процветающему обществу", — поделилась она.

Сейчас Динара работает над созданием нового проекта, который будет включать в себя digital-издание, где будут публиковаться истории об исполнении желаний, об использовании визуализации, о значимости ментального здоровья, о важности мышления в достижении цели.