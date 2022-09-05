Первая сотня килограммов золота выпущена на обновленной фабрике в Жолымбете

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На золотоизвлекательной фабрике Жолымбет в Акмолинской области выпущена первая сотня килограммов золота в виде слитков Доре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Фабрика была запущена после существенной модернизации и строительства цеха по переработке золотосодержащей руды. Сейчас это двухцеховая фабрика, которая перерабатывает и руду, и техногенно-минеральные образования, выпуская слитки Доре.

"Фабрика ТОО "Казахалтын Technology" была построена в 2017 году для вторичной переработки техногенно-минеральных образований – отходов производства, накопленных за шесть десятилетий эксплуатации обогатительной фабрики на золоторудном месторождении Жолымбет. После переработки эти отходы были перескладированы в соответствии с требованиями современного экологического законодательства. В 2021 году фабрика завершила переработку ТМО. Вместо закрытия фабрики в связи с завершением сырья, компания "Алтыналмас", в состав которой входит ТОО "Казахалтын Technology", решила ее модернизировать для осуществления переработки золотосодержащей руды", - сообщили в пресс-службе Мининдустрии.

Также было принято решение о вторичной переработке ТМО в целях еще более глубокого извлечения драгоценного металла из отходов производства. Работы по запуску фазы-2 – цеха производительностью четыре миллиона тонн в год – начались в апреле 2022 года и завершены в июле. В планах на текущий год – выпуск 450 килограммов золота.

"Модернизация предприятия длилась 18 месяцев без остановки производства. В ноябре 2021 года начались пусконаладочные работы по запуску цеха по переработке руды производительностью 650 тыс. тонн в год, которые завершились в январе текущего года. Первый слиток вышел с конвейера в декабре 2021 года. В 2022 году предприятие планирует выпустить 710 килограммов золота. Текущая производственная мощность фабрики по переработке ТМО составляла 2,25 миллиона тонн в год. После модернизации мощность фабрики по переработке ТМО составляет четыре миллиона тонн в год, а по переработке руды - 650 тысяч тонн в год", – рассказал директор филиала Жолымбет ТОО "Казахалтын Technology" Едил Отынбаев.

Перед началом работ была проведена комплексная оценка воздействия на окружающую среду, показавшая, что модернизация действующего производства ТОО "Казахалтын Technology" не приведет к изменениям состояния окружающей среды. К примеру, в технологической схеме ЗИФ предусмотрен замкнутый цикл по использованию водных ресурсов и исключен сброс производственных стоков на рельеф. Обновленная фабрика соответствует всем нормам и стандартам безопасного производства, оснащена современным оборудованием. Только в этом году на предприятии создано 75 новых рабочих мест.