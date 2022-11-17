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Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Сегодня, 09:39
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Сегодня, 09:39
178
Фото: Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Первая снежная битва в Алматы: как расчищают город

В Алматы 16 и 17 ноября стали первым снежным испытанием нынешней осени для коммунальщиков. К утру четверга атмосферный фронт принёс в город 10 сантиметров снега, в предгорья - до 16 сантиметров, в горные районы – до 21 сантиметра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы. 

Снег шёл в городе с 12:00 16 ноября до 06:00 17 ноября.

На борьбу со стихией уже ночью были брошены все коммунальные службы. Тротуары, остановки общественного транспорта, надземные и подземные переходы вышли чистить 379 дорожных рабочих, 414 единиц техники, в том числе 126 пескоразбрасывателей. С утра на улицы города вышли 1280 дорожных рабочих, 452 единицы техники.

Против гололёда 126 пескоразбрасывателей на 06:00 17 ноября высыпали 2856 тонн противогололёдных материалов. Вывезено 105 кубометров снега.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за уборкой снега. 

"Уважаемые алматинцы! В связи выпадением снега и понижением температуры воздуха, туманом, повышенной влажностью воздуха на дорогах и тротуарах прогнозируется образование гололеда, наледи. Призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, в связи с повышенным риском возникновения аварий. Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам, не выходить из дома без острой необходимости. По прогнозу РГП "Казгидромет" в дневной период осадков не ожидается. Температура воздуха днем 17 ноября – 0...+2°С", - говорится в сообщении Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы. 

Видео: Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы
Видео: Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы
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#снег #Алматы #коммунальные службы
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:39
178
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