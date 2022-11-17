Первая снежная битва в Алматы: как расчищают город

Фото: Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В Алматы 16 и 17 ноября стали первым снежным испытанием нынешней осени для коммунальщиков. К утру четверга атмосферный фронт принёс в город 10 сантиметров снега, в предгорья - до 16 сантиметров, в горные районы – до 21 сантиметра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Снег шёл в городе с 12:00 16 ноября до 06:00 17 ноября.

На борьбу со стихией уже ночью были брошены все коммунальные службы. Тротуары, остановки общественного транспорта, надземные и подземные переходы вышли чистить 379 дорожных рабочих, 414 единиц техники, в том числе 126 пескоразбрасывателей. С утра на улицы города вышли 1280 дорожных рабочих, 452 единицы техники.

Против гололёда 126 пескоразбрасывателей на 06:00 17 ноября высыпали 2856 тонн противогололёдных материалов. Вывезено 105 кубометров снега.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за уборкой снега.