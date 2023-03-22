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Первая ракетка мира Ига Швёнтек прилетит в Астану
14-15 апреля в столичном национальном теннисном центре сборная Казахстана сыграет против команды Польши в рамках квалификации командного чемпионата мира "Кубка Билли Джин Кинг", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
Польская сборная выступит в своём сильнейшем составе.
Фото: ФТК
На игру против Казахстана капитан команды Давид Кельт выбрал следующих игроков: трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Ига Швёнтек, которая занимает первое место одиночного рейтинга WTA; Магда Линетт (19-й номер одиночного рейтинга WTA); Магдалена Фрехт (105-й номер номер одиночного рейтинга WTA), Алиция Росольская (39-й номер парного рейтинга WTA), Вероника Фальковская (92-й номер парного рейтинга WTA).
Лучшее выступление Польши в "Кубке Билли Джин Кинг" было в 1992 году, когда он ещё назывался "Кубок Федераций" — тогда польки стали четвертьфиналистками, а в 2022 году сыграли в финальном этапе командного чемпионата мира в Глазго, где не вышли из группы.
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