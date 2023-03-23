Первая ракетка мира Ига Швёнтек не сможет приехать в Астану

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Первая ракетка мира Ига Швёнтек сообщила, что пропустит квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт 14-15 апреля в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Ига Швёнтек объяснила, что причиной такого решения стала травма ребра.

"Было трудно принять это решение, но я уверена, что здоровье важнее всего. Вы знаете, что во время турнира в Дохе и после него я боролась с сильной инфекцией. После этого мне разрешили играть, но сильный приступ кашля привёл к травме ребра. К сожалению, я всё ещё испытываю дискомфорт и сильную боль. Мой доктор озвучил диагноз и подготовил план лечения. Я вынуждена взять перерыв, чтобы на 100% восстановиться", — написала Швёнтек в соцсетях.

Напомним, 14-15 апреля сборная Польши в Астане будет играть с Казахстаном в столичном национальном теннисном центре. Ранее сообщалось, что в составе польской сборной в Астану прилетит трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Ига Швёнтек, которая занимает первое место одиночного рейтинга WTA.