Первая ракетка Казахстана завершил выступление на Уимблдоне

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Несмотря на сильные подачи и поддержку английских трибун, Александр Бублик не смог пройти в следующий тур "Большого шлема" в Великобритании, передаёт BaigeNews.kz.

Первая ракетка Казахстана, сделав 39 эйсов (подача на вылет), уступил россиянину Андрею Рублёву, занимающему седьмое место в мировом рейтинге ATP. Точку в поединке соперник Александра поставил также эйсом.

Бублик проиграл Рублёву в пяти сетах — 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6 — и завершил выступление на Уимблдоне. До этого казахстанец выиграл у американцев Маккензи Макдональда и Джеффри Вулфа, а также немца Максимилиана Мартерера.

Отметим, что Бублик показал лучший результат в карьере: ранее ему никогда не удавалось пройти четыре круга на турнире "Большого шлема".