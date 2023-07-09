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Первая ракетка Казахстана завершил выступление на Уимблдоне
Несмотря на сильные подачи и поддержку английских трибун, Александр Бублик не смог пройти в следующий тур "Большого шлема" в Великобритании, передаёт BaigeNews.kz.
Первая ракетка Казахстана, сделав 39 эйсов (подача на вылет), уступил россиянину Андрею Рублёву, занимающему седьмое место в мировом рейтинге ATP. Точку в поединке соперник Александра поставил также эйсом.
Бублик проиграл Рублёву в пяти сетах — 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6 — и завершил выступление на Уимблдоне. До этого казахстанец выиграл у американцев Маккензи Макдональда и Джеффри Вулфа, а также немца Максимилиана Мартерера.
Отметим, что Бублик показал лучший результат в карьере: ранее ему никогда не удавалось пройти четыре круга на турнире "Большого шлема".
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