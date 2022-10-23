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ktf.kz Сегодня, 08:08
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Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана вышла в финал WTA 1000 в Мексике

Анна Данилина квалифицировалась на Итоговый турнир WTА.

Первая ракетка Казахстана Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в полуфинале турнира в мексиканской Гвадалахаре сенсационно победила  Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, встреча завершилась со  счётом 6:2, 5:7, 10:7. 

Крейчикова и Синякова — лидеры рейтинга WTA в парном разряде.  Данилина занимает  19-ю строчку,  что считается лучшим показателем среди казахстанских теннисисток.  Хаддад Майя  — 22-я в рейтинге WTA в парном разряде. Счёт в личных встречах стал 1:1. В начале этого года Анна и Беатрис проиграли чешкам в финале Открытого чемпионата Австралии.

Благодаря этой победе Анна впервые в карьере примет участие в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации. 

В последний раз представительница Казахстана участвовала в подобном соревновании в 2010-м и 2016-м: тогда Ярослава Шведова сыграла в парном разряде с Ваней Кинг и Тимеей Бабош.

Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском Форт-Уэрте, его призовой фонд составляет пять миллионов долларов США.

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#теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:08
10
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