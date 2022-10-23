Первая ракетка Казахстана вышла в финал WTA 1000 в Мексике

Фото: ktf.kz

Анна Данилина квалифицировалась на Итоговый турнир WTА.

Первая ракетка Казахстана Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в полуфинале турнира в мексиканской Гвадалахаре сенсационно победила Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 10:7.

Крейчикова и Синякова — лидеры рейтинга WTA в парном разряде. Данилина занимает 19-ю строчку, что считается лучшим показателем среди казахстанских теннисисток. Хаддад Майя — 22-я в рейтинге WTA в парном разряде. Счёт в личных встречах стал 1:1. В начале этого года Анна и Беатрис проиграли чешкам в финале Открытого чемпионата Австралии.

Благодаря этой победе Анна впервые в карьере примет участие в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации.

В последний раз представительница Казахстана участвовала в подобном соревновании в 2010-м и 2016-м: тогда Ярослава Шведова сыграла в парном разряде с Ваней Кинг и Тимеей Бабош.

Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском Форт-Уэрте, его призовой фонд составляет пять миллионов долларов США.