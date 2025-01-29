  • 29 Января, 08:56
  • BAIGENEWS

Первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал турнира в Австрии

Спортсменка вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Сегодня, 08:41
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: olympic.kz

Лучшая казахстанская теннисистка в парах Анна Данилина с россиянкой Ириной Хромачевой вышли в четвертьфинал турнира WTA в австрийском Линце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

В первом круге турнира Анна с Ириной оказались сильнее пары из Чехии Анастасия Детюк — Мириам Скоч 6:4, 6:4.

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