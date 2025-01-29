Первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал турнира в Австрии
Спортсменка вышла в четвертьфинал турнира WTA.
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
33Фото: olympic.kz
Лучшая казахстанская теннисистка в парах Анна Данилина с россиянкой Ириной Хромачевой вышли в четвертьфинал турнира WTA в австрийском Линце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.
В первом круге турнира Анна с Ириной оказались сильнее пары из Чехии Анастасия Детюк — Мириам Скоч 6:4, 6:4.
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