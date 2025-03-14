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Первая ракетка Казахстана вышел в четвертьфинал турнира в США

Сегодня, 10:10
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olympic.kz Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10
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Фото: olympic.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик продолжает впечатлять на турнире в Финиксе, США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

В 1/8 финала Бублик встретился с японцем Ринки Хидзикатой (83-е место) и победил его в трех сетах — 6:2, 5:7, 6:3. Таким образом, Александр вышел в четвертьфинал, где сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте (79-е место).

Призовой фонд турнира в Финиксе составляет 250 000 долларов. Победитель заработает 38 420 долларов, а также получит 175 рейтинговых очков. Главным фаворитом является португалец Нуну Боржеш (36-е место). Что касается Александра Бублика, то он не входит в число сеяных. Добавим, что на данный момент он является лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде.



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