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Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга

Фото: olympic.kz

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах перед стартом розыгрыша основной сетки "Ролан Гаррос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

Топ-3 осталась прежней: лидирует испанец Карлос Алькарас, за ним располагаются Даниил Медведев из России и серб Новак Джокович.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял три позиции и стал 51-м. Тимофей Скатов по-прежнему занимает 147-е место.

В парном разряде первую строчку делят нидерландский теннисист Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, третий — представитель США Раджив Рам.