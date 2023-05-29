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olympic.kz Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53
354
Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах перед стартом розыгрыша основной сетки "Ролан Гаррос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась прежней: лидирует испанец Карлос Алькарас, за ним располагаются Даниил Медведев из России и серб Новак Джокович.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял три позиции и стал 51-м. Тимофей Скатов по-прежнему занимает 147-е место.

В парном разряде первую строчку делят нидерландский теннисист Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, третий — представитель США Раджив Рам.

Александр Недовесов отыграл три строчки, заняв 64-е место, Андрей Голубев откатился на одну позицию — 82-й. Бублик сместился с 158-го на 160-е место.

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Сегодня, 08:53
354
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