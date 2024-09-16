Первая ракетка Казахстана выиграла десятый трофей в карьере

Казахстанка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой стала чемпионкой турнир категории WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика), передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В финале Данилина и Хромачева победили Оксану Калашникову (Грузия) и Камиллу Рахимову со счетом 2:6, 7:5, 10:7



Это уже десятый трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее казахстанка выигрывала турниры: в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250), Румынии (WTA 250) и три трофея в категории WTA 125 в Италии и в Париже.