Первая ракетка Казахстана выиграла десятый трофей в карьере
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
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Казахстанка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой стала чемпионкой турнир категории WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика), передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.
В финале Данилина и Хромачева победили Оксану Калашникову (Грузия) и Камиллу Рахимову со счетом 2:6, 7:5, 10:7
Это уже десятый трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее казахстанка выигрывала турниры: в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250), Румынии (WTA 250) и три трофея в категории WTA 125 в Италии и в Париже.
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