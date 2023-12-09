Первая ракетка Казахстана в парном разряде уверенно вышла в финал турнира во Франции
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
117Фото: instagram.com/_annadanilina_
Теннисистка из Казахстана Анна Данилина провела полуфинальный матч на турнире парного разряда во французском Анже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В паре с российской спортсменкой Александрой Пановой казахстанка одержала победу над нидерландско-бельгийским дуэтом Бибиана Схоофс — Кимпберли Циммерманн в двух сетах с общим счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продлилась один час и 28 минут.
На прошедшем Открытом чемпионате США (US Open) Данилина стала чемпионкой в смешанных парах с теннисистом из Финляндии Харри Хелиоваара.
Отметим, что Анна на данный момент является 56-й ракеткой мира в парном разряде, что считается лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.
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