Первая ракетка Казахстана в парах вышла в четвертьфинал US Open-2024

Казахстанская теннисистка Анна Данилина c Харри Хелиоваарой из Финляндии вышла в четвертьфинал US Open-2024 в миксте, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Казахстанская федерация тенниса, прошлогодние чемпионы Открытого чемпионата США в миксте Анна Данилина c Харри Хелиоваарой (Финляндия) во втором круге выиграли у Кристины Букши (Испания) - Йорана Влигена (Бельгия) со счетом 4:6, 6:3, 10:8.

В четвертьфинале Данилина и Хелиоваара сыграют с американским дуэтом Тейлор Таунсенд - Дональд.

Ранее Юлия Путинцева проиграла итальянке в третьем круге Открытого чемпионата США и вылетела с US Open-2024.