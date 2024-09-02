Первая ракетка Казахстана в парах вышла в четвертьфинал US Open-2024
Сегодня, 11:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
93Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина c Харри Хелиоваарой из Финляндии вышла в четвертьфинал US Open-2024 в миксте, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Казахстанская федерация тенниса, прошлогодние чемпионы Открытого чемпионата США в миксте Анна Данилина c Харри Хелиоваарой (Финляндия) во втором круге выиграли у Кристины Букши (Испания) - Йорана Влигена (Бельгия) со счетом 4:6, 6:3, 10:8.
В четвертьфинале Данилина и Хелиоваара сыграют с американским дуэтом Тейлор Таунсенд - Дональд.
Ранее Юлия Путинцева проиграла итальянке в третьем круге Открытого чемпионата США и вылетела с US Open-2024.
Самое читаемое
- Школа имени легендарной Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане: на открытие приехал Димаш
- Борьба за место ожидает родителей учеников из-за роста дефицита школ
- Снег, заморозки, туман – какой будет погода в сентябре
- Жёстким нокаутом закончился исторический бой Садриддина Ахмедова в США
- Роман Скляр побывал на линейке в новой комфортной школе в Астане