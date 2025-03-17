Первая ракетка Казахстана улучшил положение в мировом рейтинге ATP
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Топ-3 остается прежней: лидирует итальянец Янник Синнер, за ним следуют Александр Зверев из Германии и испанский теннисист Карлос Алькарас.
Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик отыграл две позиции и стал 80-м. Александр Шевченко остался на 98-й строчке. Михаил Кукушкин стал выше на шесть отметок - 160-й, а Тимофей Скатов улучшил положение на семь строчек - 175-й.
В парном разряде первое место делят Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия), на третьей позиции - Генри Паттен (Великобритания).
Казахстанский теннисист Александр Недовесов опустился на четыре строчки - 74-й. Бублик потерял одну позицию - 130-й.
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