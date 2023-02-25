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131Фото: Sports.kz
Первая ракетка Казахстана сенсационно пробился в полуфинал турнира в Марселе
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик провел четвертьфинальный матч на турнире одиночного разряда, во французском Марселе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Бублик сыграл с болгарским теннисистом Григором Димитровым (25-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах с общим счетом 7:5, 3:6, 7:6. Игра продлилась два часа и 20 минут.
Во время встречи Александр исполнил 16 подач навылет и совершил семь двойных ошибок. Кроме того, казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.
Отметим, что благодаря этой победе казахстанский теннисист вышел в полуфинал французского хардового турнира.
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