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Первая ракетка Казахстана пробилась в полуфинал турнира в Германии

Сегодня, 08:30
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olympic.kz Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
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Фото: olympic.kz

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла четвертьфинальный матч на травяном турнире парного разряда в немецком Бад-Хомбурге, передает BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

В паре с китайской спортсменкой Сюй Ифань казахстанка одержала победу над британско-французским дуэтом теннисисток Оливия Николлз — Диан Парри в двух сетах с общим счетом 7:6, 7:5. Встреча продлилась один час и 43 минуты.

28-летняя Данилина располагается на 53-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.

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