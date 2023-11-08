Первая ракетка Казахстана потерпел поражение на турнире в Меце

Казахстанский теннисист Александр Бублик в дуэте с россиянином Александром Шевченко неудачно выступил на турнире в Меце (Франция) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Бублик и Шевченко встретились с финном Харри Хелиёваарой и немцем Андреасом Мисом и проиграли им в двух сетах — 3:6, 3:6.

Александр Бублик (32-е место в рейтинге ATP) сыграет на турнире в Меце и в одиночном разряде: первый круг казахстанец пропустит, а в 1/8 финала его соперником будет победитель матча Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия, 74-е место) — Фабио Фоньини (Италия, 147-е место). Призовой фонд турнира составляет 630 705 евро. Победитель соревнований заработает 85 605 евро, а также получит 250 рейтинговых очков.