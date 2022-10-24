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  • Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от победы на Masters
ФТК Сегодня, 19:37
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Фото: ФТК

Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от победы на Masters

В Гвадалахаре Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в трёх сетах она уступила дуэту австралийки Сторм Сандерс и бразильянки Луизы Стефани.

Лидер сборной  в парном разряде Анна Данилина впервые в карьере стала финалисткой турнира категории WTA-1000, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В мексиканской Гвадалахаре вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в решающем матче в трёх сетах она уступила дуэту австралийки Сторм Сандерс и бразильянки Луизы Стефани со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 8:10.

На пути к финалу Анна и Беатрис победили сильнейшие пары мира, среди которых чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, американки Кори Гауфф и Джессика Пегуола, Дезире Кравчик и Деми Схюрс.

Несмотря на поражение в финале Данилина в обновлённом парном рейтинге WTA установила свой личный рекорд, взлетев на 12-ю строчку. 

Благодаря успешной игре в Гвадалахаре Анна выступит на итоговом турнире WTA, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском Форт-Уэрте (штат Техас). Она стала второй казахстанкой в истории, кому покорилось это достижение. Ранее на итоговый турнир пробивалась Ярослава Шведова.

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#теннис
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:37
166
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