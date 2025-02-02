Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов официально объявил о завершении карьеры в сборной и приостановке карьеры в туре, после чего ответил на вопросы журналистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

"У меня нет какой-то конкретной причины, я последние два года мучался с травмами, это было морально тяжело, так как ты просыпаешься утром и не знаешь, будет у тебя болеть или нет. Пришел момент, когда пришло осознание, что я больше не хочу с этим бороться. Оно того стоит, теннис — это моя жизнь, я 30 лет в этом спорте, но пришел тот момент, когда надо было сказать "хватит". Думаю, что это хорошее решение. Одна глава закончилась, начинается новая", — признался Недовесов.

Он также признался, что планирует взять защищенный рейтинг по травме плеча.

"Поэтому не удивляйтесь если через год-полтора я сыграют один турнир. Но 99% это не будет возвращение, будет моментная вспышка", — предупредил спортсмен.

Недовесов также рассказал, что с сегодняшнего дня присоединяется к тренерскому составу Федерации тенниса.

Во время торжественной церемонии проводов Александр поблагодарил родителей, семью, федерацию, партнеров по команде и, конечно же, болельщиков.

По информации ФТК, за свою карьеру в сборной страны Александр участвовал в летних Олимпийских играх в Париже-2024, завоевал золото на Азиатских играх 2014 года в командных соревнованиях, а на летней Азиаде 2018 году стал бронзовым призером в миксте. Также Александр победитель трех турниров ATP 250 в парном разряде.

В 2014 году казахстанец поднимался на наивысшее место в карьере в мировом одиночном рейтинге АТР — 72-е, а в парном разряде в 2024 году на 38-ю позицию. В составе сборной Казахстана на "Кубке Дэвиса" Александр Недовесов дебютировал 5 апреля 2014 года в четвертьфинале в гостях против Швейцарии. В той игре Александр вместе с Андреем Голубевым обыграли олимпийских чемпионов 2008 года в парном разряде именитых Роджера Федерера и Стэна Вавринку. Всего в составе казахстанской команды на "Кубке Дэвиса" Александр провел 28 матчей, из них 22 в паре и 6 в одиночке.