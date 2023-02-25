Первая ракетка Казахстана не сумел выйти в финал турнира во Франции

Фото: ktf.kz

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик сыграл матч полуфинала на турнире одиночного разряда во французском Марселе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с 11-й ракеткой мира — польским теннисистом Хубертом Гуркачом и потерпел поражение в двух сетах с общим счётом 4:6, 6:7. Встреча продлилась час и 32 минуты.

Во время игры Бублик исполнил 12 подач навылет и совершил три двойные ошибки. Кроме того, Александр выиграл шесть очков и один гейм подряд.

Отметим, что после этого матча казахстанский спортсмен завершил выступления на хардовом турнире в Марселе. В прошлой игре Бублик обыграл 25-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии.