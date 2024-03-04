Первая ракетка Казахстана достиг рекордной позиции в мировом рейтинге

Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся на рекордно высокое для себя место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает Baigenews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На прошлой неделе Бублик дошел до финала турнира категории АТР 500 в Дубае, где уступил французу Уго Умберу. Это продвижение позволило Александру отыграть в мировом рейтинге три строчки и подняться на 20-е место. Его соперник поднялся на четыре позиции, став 14-м.

Другой представитель Казахстана Александр Шевченко напротив ухудшил положение в табели о рангах - недавно перешедший под флаг РК уроженец России потерял четыре позиции и теперь занимает 51-е место.

Михаил Кукушкин совершил рывок на 25 мест и стал 140-м. Денис Евсеев и Бейбит Жукаев сместились на одну позицию и расположились соответственно на 180-м и 191-м местах.

Топ-3 мужского одиночного рейтинга ATP по-прежнему составляют серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

В парном разряде на первую строчку поднялся индийский спортсмен Рохан Бопанна, за ним располагаются австралиец Мэттью Эбден и Остин Крайчек из США.

Казахстанский теннисист Александр Недовесов стал выше на четыре отметки - 45-й, Андрей Голубев опустился с 70-го на 71-е место.