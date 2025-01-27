Казахстанский танкер Taraz с кашаганской нефтью вышел из порта Актау в Баку. Поставка осуществляется в рамках исполнения группой компаний "КазМунайГаз" поручения Главы государства по развитию альтернативных направлений экспорта отечественных углеводородов, передаёт BaigeNews.kz.

Далее нефть будет транспортирована по трубопроводной системе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до Средиземного моря. Экспортёром выступает "КМГ Кашаган Б.В".