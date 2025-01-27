  • 27 Января, 18:42
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Первая партия нефти с Кашагана отправлена в порт Баку

Это способствует развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Сегодня, 17:59
АВТОР
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КМГ Сегодня, 17:59
Сегодня, 17:59
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Фото: КМГ

Казахстанский танкер Taraz с кашаганской нефтью вышел из порта Актау в Баку. Поставка осуществляется в рамках исполнения группой компаний "КазМунайГаз" поручения Главы государства по развитию альтернативных направлений экспорта отечественных углеводородов, передаёт BaigeNews.kz.

Далее нефть будет транспортирована по трубопроводной системе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до Средиземного моря. Экспортёром выступает "КМГ Кашаган Б.В".

"Данный шаг способствует дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В 2022 году между АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти.  В марте 2024 года между КМГ и SOCAR заключено соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджанской Республики. Документ предусматривает ростобъемов поставок до 2,2 млн тонн в год", - сообщили в КМГ.

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