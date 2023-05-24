Первая криминалистическая цифровая лаборатория появилась в Казахстане

Фото: polisia.kz

Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала на базе центрального аппарата МВД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Специалисты будут работать в двух направлениях.

Первое – начнут проводить компьютерно-технические исследования с использованием программно-аппаратных комплексов.

Второе – будут проводить портретные исследования по фото-, видеоизображениям с использованием идентификации личности по биометрическим признакам (аналитика изображений). Это поможет в автоматическом режиме устанавливать правонарушителей и преступников.

Криминалистическая цифровая лаборатория также позволит сократить число жертв мошенников, исключить риск необоснованных задержаний, устанавливать правонарушителей и закреплять доказательственную базу при расследовании.