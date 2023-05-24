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polisia.kz Сегодня, 22:43
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Сегодня, 22:43
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Фото: polisia.kz

Первая криминалистическая цифровая лаборатория появилась в Казахстане

Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала на базе центрального аппарата МВД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Специалисты будут работать в двух направлениях.

Первое – начнут проводить компьютерно-технические исследования с использованием программно-аппаратных комплексов.

Второе – будут проводить портретные исследования по фото-, видеоизображениям с использованием идентификации личности по биометрическим признакам (аналитика изображений). Это поможет в автоматическом режиме устанавливать правонарушителей и преступников.

Криминалистическая цифровая лаборатория также позволит сократить число жертв мошенников, исключить риск необоснованных задержаний, устанавливать правонарушителей и закреплять доказательственную базу при расследовании.

"Здесь новое оборудование, новое программное обеспечение, которое позволит в кратчайшие сроки проводить компьютерные технические исследования. Это новый вид исследования в системе МВД. До этого мы не проводили. Проект начался в рамках Концепции обеспечения общественной безопасности в партнёрстве с обществом. Есть результаты по системе идентификации лиц. Уже практически все латентные кражи мы раскрываем, сидя в кабинете. Криминалист идентифицирует людей удалённо", – рассказал замначальника управления ОКД МВД РК Мухит Сулейменов.

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Сегодня, 22:43
57
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