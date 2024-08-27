Первая казашка взошедшая на Эверест рассказала о самом сложном в экспедиции

Казахстанская альпинистка Анар Бурашева совершила успешное восхождение на Эверест в составе команды Kazakh Everest Team. Она стала первой казашкой, которой покорилась эта вершина. В интервью BaigeNews.kz Анар поделилась своим опытом подготовки к восхождению, особенностями альпинизма и рассказала о своих планах на будущее.

Подъем несмотря на погодные условия

Восхождение на Эверест Анар Бурашева совершила совместно с известным казахстанским альпинистом Максутом Жумаевым. Они достигли вершины Эвереста 12 мая в 07:25 по времени Непала. В ходе восхождения им пришлось столкнуться со сложными погодными условиями: на высоте свыше восьми тысяч метров бушевал сильный ветер. Из-за этого большинство экспедиций приняли решение повернуть обратно, и лишь альпинистам из пяти стран удалось успешно подняться на пик. Для Максута Жумаева это стало третьим восхождением на Эверест.

Фото: instagram anar_burasheva

Подъем команды занял в общей сложности пять суток. На вершине Эвереста Анар Бурашева и Максут Жумаев водрузили государственный флаг Казахстана.

"Психологически было тяжело"

Анар Бурашева занимается альпинизмом с 2015 года. За последние четыре года она активно осваивала профессиональные навыки в этом направлении. Перед восхождением на Эверест ей удалось взойти множество вершин, среди которых — альпийский Монблан и высочайшая гора Африки Килиманджаро.

Подготовку к восхождению на Эверест Анар начала в ноябре прошлого года. Однако в целом к этому она готовилась с самого начала своего пути в альпинизме. Анар признается, что подготовка была нелегкой.

"Конечно, были трудности, и порой психологически было очень тяжело. Но у меня была большая цель, которая вдохновляла меня на протяжении этого времени. Думаю, что именно такая мотивация помогла мне достичь вершины", — делится Анар.

Анар рассказывает о том, как пришла к решению заняться альпинизмом на профессиональном уровне. Одним из значительных факторов, повлиявших на её выбор, стали вопросы безопасности в горах.

"С 2020 года я начала активно осваивать профессиональные навыки в альпинизме, — отмечает она. — Эта идея пришла ко мне после трагического происшествия, когда в горах погиб мужчина, и его искали три дня. Это событие подтолкнуло меня к мысли о том, как важны знания основ безопасности в альпинизме. Мне хотелось развиваться и покорять более сложные высоты, где такие знания критически важны", - говорит Анар.

Риски Эвереста

Хотя восхождение на Эверест стало для неё не первым крупным испытанием, оно, безусловно, оказалось самым сложным. В её "копилке" уже значатся все известные локальные вершины, такие как Монблан, Талгар и Килиманджаро, но Эверест выделяется на этом фоне.

"Это не просто высокая гора — это восьмитысячник, который требует от альпиниста не только отличной физической подготовки, но и умения преодолевать психологические барьеры", - рассказывает Анар.

Фото: instagram anar_burasheva

Она подчеркивает, что подъем был связан с серьезными рисками: непредсказуемая погода, сильные ветры и, конечно, акклиматизация на таких высотах — все это требует внимания и уважения к горе. Каждый шаг на высоте выше восьмитысячника требует концентрации и тщательной оценки ситуации, ведь ошибка может стоить жизни.

"Я отчетливо помню, как мы достигли высоты 8400 метров, когда начался сильный ветер. Видимость была крайне низкой, и мы заметили несколько команд, около семи-восьми человек, которые направлялись назад", - делится воспоминаниями Анар Бурашева.

По ее словам, она очень переживала, что местный гид, сопровождающий их, тоже решит вернуться в штурмовой лагерь.

"Я все время думала, что пока у нас есть силы, нужно продолжать движение, ведь непонятно, хватит ли их позже для начала подъема со штурмового лагеря", - вспоминает она.

О стереотипах альпинизма

Говоря об альпинизме, Анара подчеркивает важность развития выносливости. Она считает, что физические данные играют решающую роль в этом спорте.

"Альпинистом должен быть человек, обладающий определённым уровнем выносливости. Поэтому альпинисты часто тренируются: это может быть бег в горах. Кроме того, необходимо быть ответственным человеком, ведь альпинизм — это командный вид спорта, и нередко ваша жизнь зависит от товарищей по группе", - говорит Анар.

Анар также рассказывает о том, что встречается со стереотипом о том, что альпинизм не для девушек. Она уверена, что со временем это мнение исчезнет.

"Да, я сталкиваюсь с таким стереотипом. В нашем обществе всё ещё существует вера в то, что женщины слабее мужчин. Часто считают, что они не способны достичь того, что доступно мужчинам. Этот подход можно наблюдать и в казахстанском альпинизме. Но я верю, что шаг за шагом мы сможем преодолеть этот стереотип", - считает она.

Queen of the Mountains

После восхождения на Эверест Анар встретилась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Она поделилась своими впечатлениями, отметив, что испытывает гордость за собственные достижения.

"Это было совершенно неожиданно, и я ощущала огромную гордость. Это подтверждает, что руководство страны ценит наши успехи. Мы смогли донести это достижение до каждого казахстанца. Главный посыл заключался в том, чтобы каждая девушка и девочка мечтали о великих свершениях и достигали их. У каждого есть свой Эверест, как принято говорить. Я считаю, что эта встреча также сыграла важную роль. Президент поддержал мои проекты и выразил слова одобрения, назвав меня Queen of the Mountains , (королевой гор) Мне это очень понравилось", - рассказала Анар.

Фото: Akorda.kz

Она также поделилась своими планами. В будущем Анар Бурашева планирует покорить и другие известные мировые вершины.