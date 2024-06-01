Первая казашка покорила Эверест: Президент принял альпинистку Анар Бурашеву

Глава государства Касым-Жомарт Тоқаев поздравил Анар Бурашеву – первую казашку, покорившую самую высокую в мире гору Эверест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что ее достижение вдохновило молодежь заниматься спортом. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, альпинизм – это сложный и опасный вид спорта, который требует огромной силы воли, выдержки, психологической и физической подготовки.

Анар Бурашева рассказала о том, что начала заниматься альпинизмом с 2015 года, а профессиональные навыки освоила в течение последних 4 лет. До восхождения на Эверест она успела совершить подъем на многие вершины, в числе которых альпийский Монблан и высочайшая гора Африки Килиманджаро.

В ходе беседы Анар поделилась планами взойти на 7 высочайших вершин мира. Она также вручила Президенту флаг Казахстана, с которым покорила Эверест.

Глава государства отметил, что отечественные спортсмены достойно представляют нашу страну на международной арене, и пожелал Анар Бурашевой покорения новых высот.