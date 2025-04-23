Первая казахстанская драма о футболе вышла в прокат
Это мотивационная история, главная мысль которой – не отказываться от своей мечты.
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В Астане состоялся закрытый показ художественного фильма "90+1", передаёт BaigeNews.kz.
Кинокартина рассказывает о юноше, для которого футбол – это не просто увлечение, а часть жизни. История фильма насыщена спортивными эпизодами, драматическими событиями и сильными эмоциями, сообщает министерство культуры и информации РК, при поддержке которого реализован проект.
Режиссёром картины выступил Тимур Дулатов, известный по проектам "Бизнес по-казахски" и "Аким". Главные роли исполнили Куаныш Керимкулов, Алмат Сакатов и Артур Аскарулы.
Картина представляет собой мотивационную историю, которая обращена к подросткам и молодёжи. Главная мысль ленты – никогда не отказываться от своей мечты.
В широкий прокат фильм "90+1" выходит 24 апреля по всей стране.
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