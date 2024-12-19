Первая казахстанка в UFC оказалась на улице и без денег
Спортсменка нуждается в помощи.
Сегодня, 01:29
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Сегодня, 01:29Сегодня, 01:29
174Фото: instagram.com/mma.mashka
Первая казахстанка в UFC Мария Агапова посредством соцсетей рассказала о своем непростом положении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
"Многие спрашивают, что случилось. Я весь год дралась за деньги и не работала. За прошлый бой я получила немного, а мой бой на голых кулаках в декабре отменили. Так я оказалась на улице и без денег. Я уже несколько лет бедствую. От отчаяния я подписалась на голые кулаки...", - написала она у себя в соцсетях.
Напомним, Агапова провела 15 боев в MMA, одержав десять побед и потерпев пять поражений. В UFC у нее шесть поединков - две победы и четыре поражения.
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