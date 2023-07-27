Первая делегация казахстанцев прибыла на Универсиаду в Чэнду

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Первая делегация казахстанских спортсменов прибыла на Универсиаду в Чэнду. Члены сборной страны по стрельбе из лука уже расположились в кампусе и готовятся к соревнованиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Деревня Универсиады, расположенная на территории кампуса Университета Чэнду, приняла атлетов из более 170 стран.

Сборная Казахстана начнёт выступление с соревнований по стрельбе из лука. В заявке 11 спортсменов, они выйдут на старты с 27 по 31 июля. Место проведения соревнований -Modern Pentathlon Centre Equestrian Arena.

В состав команды по стрельбе из лука вошли: Авдеева Елизавета, Алимбаев Мансур, Берча Иван, Вебер Рудольф, Габдушева Диана, Еременко Александр, Займова Мадина, Ноженко Елена, Сагутдинов Шамиль, Сайдахметова Айжан, Турсунбек Диана.