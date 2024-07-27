Первая "бронза" казахстанских пулевиков на Олимпиаде-2024 оказалась исторической

Главный тренер команды Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун в интервью Olympic.kz поделилась эмоциями после завоевания командой бронзовой медали Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz.

"Честно говоря, я очень взволнована. Я чувствовал, что наши спортсмены в этом виде получат медали. Правда, я была уверена, что будет "золото" или "серебро". Тем не менее, есть результат, сделан большой шаг вперед. Александра и Ислам являются спортсменами, которые могут претендовать на награды на мировом уровне. Они и ранее выходили в финалы на Азии, мировых стартах. Но не хватало удачи. Но все это меркнет на фоне этой медали, которую они взяли на Олимпиаде. Нет предела моим эмоций, я очень рада. Подарить Казахстану самую первую медаль, в самый первый день соревнований – это прекрасное чувство! У нас не было наград с Олимпиады-1996 в Атланте. Большое счастье, что мы прервали эту серию неудач и порадовали болельщиков",— сказала Довгун.