Первая бесшовная школа открылась в Казахстане

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Первая в Казахстане школа так называемого бесшовного образования появилась в селе Кулунжон на востоке республики. Пилотный проект представляет собой целый комплекс: детский сад – школа - комьюнити центр, с включением в программу лучших практик из Финляндии и Сингапура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Бесшовность подразумевает плавный переход из детского сада, в который принимают здесь с года, в начальную школу, затем среднюю и старшую. Комплексный подход обеспечивает психологический комфорт учащихся. И более лёгкое изучение даже самых сложных предметов. Раньше это была обычная малокомплектная школа. Но благодаря поддержке выпускников и меценатов, она обзавелась не только новой программой, но и современным зданием, с собственным комьюнити-центром. Его задача – сплотить детей и родителей.

Учебное заведение носит имя великого казахского просветителя, педагога-новатора Ыбырая Алтынсарина. Такие проекты в будущем помогут решить множество проблем малокомплектных школ, уверены организаторы.

Это школа, в которой дети спешат на учебу, как на праздник, а родители при этом имеют право находиться рядом. И развиваться вместе с ребёнком. Впервые такую открыли в Самарском районе. Обновлённая сельская школа привлекает сюда учеников даже из других городов. А из райцентра и соседних сёл здесь учатся десятки детей.

"Мой ребёнок просто в восторге. И дети едут, у нас четыре девочки из нашего класса с Самарки приехали в Кулунжон, все дети в восторге. Едут под таким впечатлением, что учителя к каждому находят подход, интересно преподают урок. Наслышаны об образовании этой школы, о новой методике этой школы", - рассказала мама одной из школьниц Марина Кочегова.

Специалисты говорят, что для одного района достаточно 2-3 таких школ. А в сёлах можно оставить лишь начальные школы. Это помогло бы решить проблему дефицита кадров, смешанных классов, некачественного образования. В Кулунжоне школа пока – экспериментальная. Но организаторы проекта намерены распространять опыт.