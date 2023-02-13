Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву

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Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев объяснил журналистам, почему он со слезами на глазах воспринял новость об уходе Елбасы, но при этом безэмоционально проголосовал за отмену закона "о первом президенте", передаёт BaigeNews.kz.

"Я пустил мужскую слезу не по поводу первого президента или его ухода. Мне был задан вопрос, касающийся меня лично - "Что для вас значит начало 90-х?". В начале 90-х мы с вами все переживали, наше поколение. В том числе были потери, потери близких, личные... Я поэтому немного проявил эмоции", - пояснил Перуашев.

Он отметил, что "умные люди обсуждают идеи, остальные - других людей"