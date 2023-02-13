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Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 19:43
831
Сегодня, 19:43
831
Фото: BaigeNews.kz

Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев объяснил журналистам, почему он со слезами на глазах воспринял новость об уходе Елбасы, но при этом безэмоционально проголосовал за отмену закона "о первом президенте", передаёт BaigeNews.kz

"Я пустил мужскую слезу не по поводу первого президента или его ухода. Мне был задан вопрос, касающийся меня лично - "Что для вас значит начало 90-х?". В начале 90-х мы с вами все переживали, наше поколение. В том числе были потери, потери близких, личные... Я поэтому немного проявил эмоции", - пояснил Перуашев.

Он отметил, что "умные люди обсуждают идеи, остальные - других людей"

"Я предпочитаю обсуждать и предлагать идеи. Если кто-то предпочитает обсуждать меня, это полное их право. Но нужно иметь ввиду, если за 10 лет, которые партия "Ак жол" находится и работает в парламенте, мне ставят в вину только один этот случай, значит всё остальное мы делаем правильно. Значит мы молодцы", - резюмировал он. 

 

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#Азат Перуашев #Ак жол #партии
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:43
831
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