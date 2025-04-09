В ходе прений по проекту нового Налогового кодекса в Мажилисе, руководитель фракции партии "Ак жол" Азат Перуашев отметил несколько ключевых моментов, касающихся налоговой политики и её воздействия на экономику Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Фракция "Ак жол" приветствует сокращение необоснованных льгот, которые создают неравные условия для субъектов рынка. В то же время партия предложила увеличить налоги на сверхприбыльные отрасли, такие как банки, крупные добывающие компании и игровой бизнес, через повышение корпоративного налога и уменьшение возврата НДС за экспорт сырья.

Кроме того, Перуашев подчеркнул важность дифференцированных налоговых ставок, которые позволят стимулировать развитие приоритетных секторов экономики. В частности, фракция поддерживает позицию правительства о пониженной ставке 10% по КПН для обрабатывающей промышленности, которая, по словам депутата, поможет привлечь инвестиции в ключевые отрасли, включая нефтегазовое машиностроение, горнометаллургическую промышленность и другие.

Однако, фракция "Ак жол" выразила обеспокоенность предложением снизить порог обязательной регистрации для налога на добавленную стоимость (НДС) до 15 миллионов тенге. Перуашев заявил, что это может привести к росту малых бизнесов, которые не смогут покрыть расходы и будут вынуждены уходить в тень.

Также фракция выразила недовольство введением НДС для сделок между юридическими лицами в рамках упрощённого режима налогообложения, считая это дополнительной нагрузкой на малый бизнес.

Перуашев предложил поэтапно вводить новую ставку НДС, начиная с 1% в год, чтобы дать бизнесу время адаптироваться к изменениям и избежать негативных последствий для экономики.

В заключение депутат отметил, что предложенная налоговая модель является несбалансированной и потребует дополнительно учёта таких аспектов, как сокращение неэффективных расходов госорганов и улучшение бюджетного управления.