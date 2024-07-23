Перспективы сотрудничества Казахстана с Женской организацией ОИС по развитию обсудили в МКИ
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Состоялась встреча министра культуры и информации Аиды Балаевой с исполнительным директором Женской организации ОИС по развитию Афнан аль-Шуайби. Стороны обсудили вопросы гендерного равенства и обменялись опытом в области семейной и гендерной политики, передаёт BaigeNews.kz.
Министр подчеркнула, что Казахстан, как многонациональное и многоконфессиональное государство, придерживается политики миролюбия, толерантности и недопущения дискриминации.
"Глава государства активно поддерживает и уделяет большое внимание усилиям по достижению гендерного равенства, что является одним из приоритетов государственной политики. Важным свидетельством этого является то, что в международном рейтинге по индексу гендерного разрыва Казахстан в 2023 году занял 62 место из 146 стран", - сказала Аида Балаева.
Министр рассказала о деятельности Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, а также о работе Центра исследования семейной и гендерной политики. Важную роль играют более 500 НПО, занимающихся вопросами гендерной политики, и национальная сеть школ женского лидерства, объединяющая почти 70 НПО. Во всех регионах страны действуют "Клубы женщин-политиков" и Центры развития женского предпринимательства.
Доктор Афнан аль-Шуайби особо отметила успехи Казахстана в борьбе с семейно-бытовым насилием.
Стороны также обсудили перспективы взаимодействия Казахстана и Женской организации ОИС, включая международные площадки. В завершение встречи участники выразили обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества и обмене мнениями по ключевым вопросам защиты прав женщин.
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