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  • Перспективы развития ядерной науки обсудил Токаев с руководителями зарубежных организаций
akorda.kz Сегодня, 19:40
126
Фото: akorda.kz

Перспективы развития ядерной науки обсудил Токаев с руководителями зарубежных организаций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с руководителями зарубежных научных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства принял президента компании Chioda Technol Corp (Япония) Атару Иноуи, ведущего научного сотрудника Института Лауэ-Ланжевена (Франция) Валерия Несвижевского и директора Объединенного института ядерных исследований (Россия) Григория Трубникова.

На встрече обсуждались перспективы развития ядерной науки Казахстана. Руководители зарубежных научных организаций высказали заинтересованность в тесном сотрудничестве с казахстанской стороной.

Президент отметил, что наша страна является активным сторонником исключительно мирного использования атомной энергии. По его словам, Казахстан занимает первое место в мире по добыче природного урана и располагает собственным производством компонентов ядерного топлива. В стране имеются научные учреждения и инфраструктура, способные обеспечить научно-техническое сопровождение ядерной отрасли.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития атомной энергетики в Казахстане, использования современных ядерных технологий, практической подготовки отечественных квалифицированных кадров.

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#Касым-Жомарт Токаев #президент #наука
Журналист
Сегодня, 19:40
126
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