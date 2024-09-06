Перспективы развития атомной энергетики обсудили в Петропавловске
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В Петропавловске состоялось заседание экспертного клуба SARAP. Темой обсуждения стали перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Собрание в регионе посвятили Посланию Главы государства "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".
Собравшиеся обсудили вопросы общенационального референдума о строительстве АЭС, экологических рисков и безопасности, социального влияния на государственные решения и новой общественно-политической культуры, обозначенные в Послании.
В мероприятии приняли участие депутаты Северо-Казахстанского областного и городского маслихатов, представители областного акимата, общественных советов, специалисты в области атомной энергии и экологии, молодёжные активисты и представители гражданского общества, партий и КИОР.
Каждое предложение озвученное участниками заседания, будет проанализировано и направлено в секретариат Национального курултая, уполномоченные органы.
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