Перспективы развития атомной энергетики обсудили в Петропавловске

В Петропавловске состоялось заседание экспертного клуба SARAP. Темой обсуждения стали перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Собрание в регионе посвятили Посланию Главы государства "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

Собравшиеся обсудили вопросы общенационального референдума о строительстве АЭС, экологических рисков и безопасности, социального влияния на государственные решения и новой общественно-политической культуры, обозначенные в Послании.

В мероприятии приняли участие депутаты Северо-Казахстанского областного и городского маслихатов, представители областного акимата, общественных советов, специалисты в области атомной энергии и экологии, молодёжные активисты и представители гражданского общества, партий и КИОР.

Каждое предложение озвученное участниками заседания, будет проанализировано и направлено в секретариат Национального курултая, уполномоченные органы.