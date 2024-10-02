Перспективы радиационных технологий: Продбезопасность и рост урожаев в сельском хозяйстве

Радиационные технологии прочно вошли в нашу жизнь несколько десятилетий назад, однако и сегодня не все о них знают. Безопасное для жизни человека облучение может применяться при производстве строительных или изоляционных материалов. В каких еще сферах повседневной жизни мы можем применять такие технологии? Причем тут продовольственная безопасность? И как можно влиять на популяцию вредных насекомых? Об этом и не только корреспондент BaigeNews.kz поговорил с Председателем правления "Парка ядерных технологий", который базируется в городе Курчатов, Жанатом Байгазиновым.

Основная идея создания "Парка ядерных технологий" заключается в использовании инноваций в области ядерных превращений, ускорителей в производстве и в производственных масштабах, рассказывает спикер. Методы эти связаны с радиационным воздействием.

"История использования ядерных, радиационных технологий в неэнергетическом секторе берет начало с 60-х годов. В 1965 году был запущен первый ускоритель на базе Института ядерной физики в Алматы, второй в 1987 году. И как логическое продолжение, в 2005 году Правительство приняло решение о создании "Парка ядерных технологий", как некоего бизнес-инкубатора. Тем самым в 2009 году запускается корпус радиационных технологий, где работает один из ускорителей электронов. В 2013 году запускается второй корпус – радиационной стерилизации, где также находится ускоритель электронов", - рассказывает Жанат Байгазинов.

На предприятии есть несколько производственных линий, на которых применяют радиационные технологии. Вспененный полиэтилен, таким образом, получает свою прочность и гибкость. Материал этот активно используют в строительстве для тепло- и звукоизоляции, а также упаковки. Он очень устойчив к внешним воздействиям. А термоусаживаемая лента и манжеты под влиянием ионизирующего излучения обретают свои основные свойства: защиту от влаги, коррозии и механических повреждений. При изоляции кабелей и труб такие материалы незаменимы, что особенно важно для энергетической отрасли, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

"Линия по производству кровельного материала использует наши технологии для прочности структуры материала, делая его устойчивым к экстремальным погодным условиям и износу. Это особенно важно в строительстве, где требуется долговечность и надежность. То есть, вы понимаете, что радиационные технологии позволяют улучшать физические свойства продукции. Увеличивают срок службы материалов, и обеспечивает их экологическую безопасность", - рассказывает Председатель правления.

Грядущий референдум, продолжил спикер, высветил общественную боязнь самого понятия – радиация. Но не все радиоактивные факторы опасны. Такие места, как Рахмановские ключи или озеро Алаколь, прежде всего, известны своими радоновыми источниками, приводит пример Жанат Байгазинов. В этих водах люди находят исцеление. Происходит активация иммунной системы. Это эффект известен как гормезис, когда малые дозы радиации даже полезны.

"Потенциально мы можем использовать наши технологии в области радиационного мутагенеза. Объясню, что это такое. Метод заключается в контролируемом облучении семян и растений, что приводит к возникновению полезных мутаций, повышающих устойчивость к болезням, неблагоприятным условиям и улучшая урожайность. То есть, свойства сельскохозяйственных культур и растений улучшаются. Технологии мутагенеза также применяются для разработки новых сортов кормовых культур и овощей", - рассказал Жанат Байгазинов.

Таким же образом можно бороться с вредителями. Речь о методе стерильных насекомых или SIT. Облученные особи не способны размножаться, это эффективно снижает их популяцию.

"К примеру, Павлодарская область в прошлом году выделила порядка 1,2 миллиарда тенге на борьбу с комарами. Для протравки используют различные химические вещества, которые будут понижать численность популяции насекомых. Но понятное дело, что при попадании этих химических веществ в природу погибают не только комары, страдает практически вся флора и фауна. Радиационные технологии позволяют, так скажем, контролировать популяцию комаров. Мы стерилизуем самцов. Далее выпускаем их на свободу, они спариваются и приносят потомство, которое не способно к оплодотворению", - разъяснил эксперт.

В общем, все перечисленное способствует повышению продовольственной безопасности и экологической устойчивости в сельском хозяйстве. Радиационная стерилизация способна даже продлить срок хранения стерилизованных товаров.

"Это один из самых эффективных методов дезинфекции и стерилизации продукции. Процесс основан на использовании высокоэнергетического излучения для уничтожения микроорганизмов и патогенов. Причем мы не применяем химических веществ и термическую обработку. Спектр использования технологии широкий. Для медицинских изделий, упаковочных материалов и продуктов питания, к примеру. Она обеспечивает полное уничтожение бактерий и вирусов, при этом не влияя на свойства и качество продукции", - продолжил Жанат Байгазинов.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев назвал главные преимущества атомной энергетики для Казахстана. В их числе: увеличение производственных мощностей, рост доходности бюджета и уровня жизни населения.