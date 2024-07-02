Перспективы казахстанско-китайского сотрудничества оценили эксперты

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов высказался о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

"Китайская народная республика - это наш стратегический партнёр. Об этом наш президент говорил неоднократно. Встречи на полях казахстанско-китайского делового совета дают очень большую возможность для нашего бизнеса, для китайского бизнеса: встретиться лицом к лицу и обговорить вопросы, которые интересуют стороны", - сказал Аккенженов в кулуарах казахстанско-китайского форума в Астане.

Он отметил, что для правительства Казахстана сейчас большим приоритетом является привлечение инвестиций.

"Такие встречи позволяют нашему бизнесу привлечь дополнительные инвестиции и новые проекты в экономику республики. У меня есть опыт общения с китайскими коллегами. Для них очень важно встречаться лицом к лицу. Если идёт обмен письмами - это одно, а именно встреча тет-а-тет даёт большую возможность партнёрам выстроить хорошие взаимоотношения и подписать необходимые документы", - уверен вице-министр.

Его поддержал заместитель директора департамента проектов Kazakh Invest Альжан Естемесов.

"Традиционно, китайский бизнес и государство принимают активное участие в таких мероприятиях, и всегда после идёт улучшение отношений между двумя странами. Kazakh Invest ожидает увеличения притока инвестиций, числа компаний, желающих реализовывать свои проекты в Казахстане", - отметил он.

Естемесов заявил, что Китай для Казахстана является самым крупным торговым партнёром и одной из крупнейших стран по инвестициям.