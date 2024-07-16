Перспективы Казахстана по развитию атомной индустрии оценил глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о перспективах атомной индустрии в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы, как министерство энергетики, говоря о референдуме, не ставим вопрос о строительстве одной АЭС, единичной атомной станции в Казахстане. Речь идёт о развитии атомной энергетики и атомной индустрии как таковой. Мы уже имеем уникальный опыт эксплуатации и самых современных энергетических ректоров – как вы знаете у нас есть МАЭК, есть и исследовательские реакторы, достаточно мощная институциональная, научная база для развития атомной индустрии. Мы номер один по добыче и экспорту урановой продукции", - сообщил Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что в вопросе строительства АЭС будет учитываться мнение казахстанцев. Равно как и в вопросе выбора вендора. По его словам, у каждой их стран есть свои конкурентные преимущества.

"Мы знаем сильные стороны наших китайских коллег, знаем сильные стороны российских, американских маломодульных реакторов, мы их намерено включили в перечень потенциальных вендоров. Знаем технологию французов, а также о тех успехах, которых достигли наши корейские коллеги при строительстве атомных объектов в ОАЭ. Мы знаем об уникальном опыте совместной реализации проектов. Многие проекты, которые сейчас осуществляются в мире по строительству АЭС, там не являются вендором какая-либо одна страна", - подчеркнул министр.

По его словам, есть правила принятия решения по выбору вендора, они определены международной практикой.