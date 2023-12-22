Перспективные районы застройки в Астане назвал Женис Касымбек
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
51Фото: Акимат Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек заявил, что территория Астаны остаётся неизменной. Площадь столицы составляет 79,7 тысячи гектаров, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил также, что согласно новому Генеральному плану развития Астаны до 2035 года перспективными районами застройки определены районы Аллеи Мынжылдык, жилой массив Тельмана и район западнее проспекта Туран.
"Мы прогнозируем, что в ближайшие 10 лет население города вырастет до 2,3 миллиона человек. Жилищный фонд увеличится в два раза и составит более 68 миллионов квадратных метров", — проинформировал аким.
Всего, согласно новому Генплану, до 2035 года в Астане должны появиться 178 новых детских садов и 164 школы, а также 93 учреждения здравоохранения.
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