Шестого декабря премьер-министр РК Олжас Бектенов провёл совещание по усилению диверсификации экономики Мангистауской области и раскрытию транспортно-логистического и туристичекого потенциалов региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Ключевая задача – исполнение поручений Президента, озвученных в Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", по обеспечению устойчивого социально-экономического прогресса через повышение благосостояния населения в регионах и решение стратегических задач. Заслушаны доклады акима Мангистауской области, руководителей профильных министерств. Обсуждены меры по развитию ключевых отраслей экономики области, включая транспорт и логистику, топливно-энергетический комплекс, коммунальную инфраструктуру, туристический кластер.

Руководителю Правительства доложили, что Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области с 2021 по 2023 годы обеспечил рост валового регионального продукта на 50% – до 4,5 трлн тенге. На период до 2025 года предусмотрена реализация 259 мероприятий на сумму 1,8 трлн тенге.

"С учетом стратегической важности Мангистауской области для транспортно-логистической отрасли страны, рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, включая планируемую реконструкцию участков автодорог республиканского значения протяженностью 680 км, строительство контейнерного хаба на базе порта Актау и др. Отмечено, что расширение морской портовой, авиа- и железнодорожной инфраструктуры, оказание различных видов услуг и повышение их качества должны быть приоритетом", - говорится в сообщении.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что за 10 месяцев текущего года объем перевозок по коридору ТМТМ вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза. Железнодорожным транспортом перевезено 2,3 млн тонн грузов, по морскому пути – 6,3 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году.

Руководитель Правительства подчеркнул необходимость развития авиационного хаба в Мангистауской области. Министерству транспорта совместно с Министерством энергетики и "КазМунайГазом" поручено проработать вопросы прямых поставок авиатоплива в регион, а также увеличения субсидируемых внутренних авиарейсов по новым направлениям с привлечением зарубежных авиакомпаний. Вместе с тем важно развивать железнодорожную инфраструктуру для роста пассажирских маршрутов в Мангистаускую область из других регионов.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности усиления работы по привлечению потенциальных инвесторов для расширения свободной экономической зоны "Морпорт Актау". При этом в ходе реализации проектов важно создавать постоянные рабочие места для жителей области. По итогам 11 месяцев текущего года запущено 14 проектов с созданием 525 рабочих мест.

"На сегодня в обрабатывающей промышленности региона заняты 17,2 тыс. человек. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил, что в целях создания постоянных рабочих мест в отрасли ведется работа по поиску инвесторов. В настоящее время прорабатываются 19 перспективных проектов на сумму 1,5 трлн тенге с созданием 3,9 тыс. рабочих мест", - проинформировали в пресс-службе премьера.

В сфере энергетики перед профильным Министерством поставлены задачи по модернизации МАЭК, который входит в перечень из 19-ти энергоисточников "красной зоны риска", тепловых и электрических магистральных и внутриквартальных сетей. Ранее для стабильной работы МАЭК из республиканского бюджета было выделено 5 млрд тенге. Отмечена необходимость решения вопросов тепло- и водоснабжения.

"В регионе большой проблемой является высокий износ внутриквартальных сетей теплоснабжения. С начала отопительного сезона было зафиксировано 225 порывов, уровень износа сетей водоснабжения г. Актау составляет 82%. Мы знаем, что население города жалуется на нехватку воды. Именно эти вопросы надо решать акимату области в первую очередь. Поддержка со стороны Правительства оказывается", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству промышленности и строительства дано поручение оказать содействие акимату. Также рассмотрена проводимая работа по реализации задачи, поставленной Президентом по развитию туризма, в том числе курортной зоны "Кендерли". В рамках Комплексного плана, направленного на долгосрочное развитие Мангистауской области как международного центра пляжного туризма, до 2030 года запланировано 64 мероприятия на сумму 165,1 млрд тенге с привлечением частных инвестиций. В числе приоритетных проектов – создание курортных зон "Теплый пляж" и "Кендерли". Данные меры позволят увеличить число туристов до 1,3 млн человек и расширить гостиничную инфраструктуру региона. Министерству туризма поручено оказать максимальное содействие акимату в разработке Мастер-плана развития туризма области.

Напомним, ранее стало известно, что Казахстан обогнал Россию и Турцию в рейтинге экономического процветания.