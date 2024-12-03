Перспективные площади редкоземельных металлов обнаружены в Казахстане

О перспективных участках геологоразведки редкоземельных металлов в Казахстане сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает BaigeNews.kz. По его словам, в рамках государственного геологического изучения недр, направленного на развитие отрасли редкоземельных металлов, продолжаются поисковые работы на 12 участках.

"На сегодняшний день уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются в 800 тыс. тонн редкоземельных металлов", — сказал Канат Шарлапаев.

По данным министерства, разведка редкоземельных металлов (РЗМ) ведется частными компаниями, такими как Cove Capital и HMS Bergbau.

Министр также сообщил, что для обеспечения транспарентности и конкурентного доступа к недрам проведена законодательная реформа, открытая для геологоразведки и доступная на территории всего Казахстана. Принят также Кодекс "О недрах и недропользовании".

Внедренный общий порядок выдачи лицензий по принципу "Первый пришел – первый получил" обеспечил возможность привлечения частных инвестиций в геологоразведку, размер которых по контрактам и лицензиям по ТПИ за 2018 - 2023 годы составил около 1 млрд долларов. Всего выдано 2906 лицензий на разведку и 111 лицензий на добычу, добавил министр.