Перспективные площади редкоземельных металлов обнаружены в Казахстане
Продолжаются поисковые работы на 12 участках.
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О перспективных участках геологоразведки редкоземельных металлов в Казахстане сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает BaigeNews.kz. По его словам, в рамках государственного геологического изучения недр, направленного на развитие отрасли редкоземельных металлов, продолжаются поисковые работы на 12 участках.
"На сегодняшний день уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются в 800 тыс. тонн редкоземельных металлов", — сказал Канат Шарлапаев.
По данным министерства, разведка редкоземельных металлов (РЗМ) ведется частными компаниями, такими как Cove Capital и HMS Bergbau.
Министр также сообщил, что для обеспечения транспарентности и конкурентного доступа к недрам проведена законодательная реформа, открытая для геологоразведки и доступная на территории всего Казахстана. Принят также Кодекс "О недрах и недропользовании".
Внедренный общий порядок выдачи лицензий по принципу "Первый пришел – первый получил" обеспечил возможность привлечения частных инвестиций в геологоразведку, размер которых по контрактам и лицензиям по ТПИ за 2018 - 2023 годы составил около 1 млрд долларов. Всего выдано 2906 лицензий на разведку и 111 лицензий на добычу, добавил министр.
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