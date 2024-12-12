Казахстан активно расширяет сотрудничество с зарубежными партнерами для изучения перспективных территорий и привлечения инвестиций в геологическую отрасль. Сегодня минерально-сырьевая база включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых и динамика их разведки остается положительной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию правительства.

"Обнаружены перспективные площади редкоземельных металлов. В рамках государственного геологического изучения недр проводятся поисковые работы на 12 участках. По результатам геологоразведочных работ в 2024 году на государственный учет поставлены 17 месторождения, содержащие минеральные запасы и ресурсы", - говорится в сообщении.

Кроме того, учтены шесть месторождений подземных вод: Долинное, Жиланды, Бала-Урпек, Дарбазинский групповой водопровод, Тургай Палеозой и Королевское.

Напомним, ранее сообщалось, что насколько выросла обрабатывающая промышленность в Казахстане.