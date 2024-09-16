Перспективные направления сотрудничества с Германией назвал Токаев

Глава государства выступил на бизнес-форуме "Казахстан – Германия". Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Олафу Шольцу и представителям крупного немецкого бизнеса за участие в форуме. Он подчеркнул, что официальный визит Канцлера Германии, знаменующий собой важную веху в казахско-германских отношениях, открывает новые возможности для углубления взаимодействия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Тесные дипломатические отношения между нашими странами являются ключевым фактором, способствующим развитию широкого спектра экономических связей, которые лежат в основе наших всесторонних отношений. Являясь одной из крупнейших и наиболее развитых экономик мира, Германия устанавливает мировые стандарты в области производства, технологий, зелёной экономики и инноваций. Немецкая продукция известна своим исключительным качеством и надёжностью", – сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 41% и составил 3,9 млрд долларов. Прямые инвестиции Германии также продемонстрировали значительный рост на 64%, достигнув рекордного уровня в 770 млн долларов.

"Достигнуты договорённости по комплексному портфелю из 66 совместных инвестиционных проектов общей стоимостью 55 млрд долларов. Мы с нетерпением ожидаем, что немецкие предприятия расширят своё присутствие в нашей стране, локализовав производство под нашим общим брендом "Сделано в Казахстане с немецким качеством!" – добавил он.

Президент отметил, что Казахстан продвигает новую экономическую парадигму, призванную сформировать экономику, основанную на знаниях и инновациях. Для достижения данной цели Казахстан проводит глубокие экономические и социальные реформы, направленные на либерализацию экономики на принципах честной конкуренции и свободы предпринимательства. Стремясь к дальнейшему росту, Казахстан запустил новый инвестиционный цикл, чтобы привлечь 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев выделил несколько перспективных направлений сотрудничества.

"Добыча и переработка природных ресурсов на основе прагматичной формулы "инвестиции и технологии в обмен на важнейшее сырьё". Наша минерально-сырьевая база насчитывает более пяти тысяч неразведанных месторождений, залежи которых оцениваются в триллионы долларов. Сегодня мы производим 19 из 34 редкоземельных материалов, имеющих решающее значение для экономики ЕС. В рамках этих усилий Немецкое агентство по минеральным ресурсам (DERA) и казахские партнёры создают консорциум по торговле важнейшим сырьём. Мы с нетерпением ожидаем скорейшей практической реализации этой инициативы. Кроме того, мы приветствуем планы HMS Bergbau по осуществлению геологоразведочных работ с целью строительства завода по переработке лития в Восточном Казахстане. Инвестиции в данный проект составят 500 млн долларов. Богатая стратегическая ресурсная база страны предоставляет множество возможностей для расширения промышленного сотрудничества", – сказал президент.

Следующим перспективным направлением Глава государства назвал сферу энергетики. Он отметил, что Казахстан обладает вторыми по величине разведанными запасами нефти в Евразии и является крупным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки. Учитывая, что 70% казахстанского экспорта нефти приходится на Европейский союз, наша страна готова наращивать экспортные возможности и способствовать снижению глобального дефицита энергоресурсов.

"Локализация немецкого производства нефтегазового оборудования и комплектующих в нашей стране является ключевым приоритетом. В двух словах, мы приветствовали бы присутствие немецкого производства в Казахстане, чтобы привнести дополнительные передовые технологии в наш промышленный ландшафт. Казахстан обладает значительным неиспользованным потенциалом в секторе возобновляемой энергетики, который привлекает многих крупных мировых игроков. Например, немецкая Svevind group инвестирует в Казахстан 50 млрд долларов. Цель проекта – производство "зелёного" водорода и поставка его на европейский рынок", – добавил он.

По словам Президента, стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии

Он отметил, что Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надёжным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов. Касым-Жомарт Токаев предложил связать Средний коридор с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС Global Gateway в целях поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом.

Глава государства видит большие возможности для расширения сотрудничества с Германией в фармацевтической сфере. Наша страна активно развивает производство лекарств и медицинского оборудования с целью увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 50% к 2025 году.

Как было сказано далее, Казахстан уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. Как один из крупнейших экспортёров зерна в мире, страна стремится модернизировать агропромышленный комплекс, внедряя высокие технологии и агротехнологические инновации.

"азахстан намерен стать ведущим центром информационных технологий в Евразии. Организация Объединённых Наций уже включила нашу страну в топ-30 государств по внедрению цифровых технологий. Мы стремимся к широкому сотрудничеству в рамках научно-исследовательских проектов, стартапов, технического образования и тренингов, а также новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что Международный финансовый центр "Астана" готов помочь немецким компаниям найти новые возможности для партнёрства.

"Сегодня МФЦА стал уникальным региональным центром инвестиций, инноваций и финансовых услуг. Он включает в себя все преимущества ведущих международных финансовых центров, таких как Франкфурт, Лондон, Дубай, Нью-Йорк и Сингапур. Центр предлагает беспрецедентные условия для привлечения инвестиций, включая благоприятную налоговую, визовую и трудовую политику, индивидуальную поддержку для каждого инвестора и беспристрастную судебную систему, основанную на британском законодательстве. Сегодня здесь работают около трёх тысяч компаний из 80 стран, в том числе 20 немецких компаний. Мы надеемся, что в скором времени это число возрастёт", – отметил он.

В завершение выступления резидент выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча принесёт ощутимые результаты и станет важным шагом к дальнейшему углублению экономических связей между Казахстаном и Германией.

По итогам форума в присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся обмен следующими документами, подписанными в рамках бизнес-форума:

1. Дорожная карта Казахстанско-Германской инициативы по сотрудничеству в области технического регулирования между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Восточным комитетом германской экономики;

2. Меморандум о сотрудничестве в области исследований, связанных с проектом "Зеленый водород", между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Svevind Energy;

3. Стратегический меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ТОО Siemens;

4. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Қазына" и ТОО Siemens Central Asia;

5. Рамочное соглашение о совместной реализации проекта по строительству международного грузового и пассажирского аэропорта между Министерством транспорта Республики Казахстан и ТОО SKYHANSA;

6. Соглашение о сотрудничестве между АО "НУХ "Байтерек" и HORSCH Maschinen GmbH;

7. Меморандум о взаимопонимании между АО "НУХ "Байтерек" и KfW Bankengruppe;

8. Соглашение о сотрудничестве между АО "НУХ "Байтерек" и CLAAS Global Sales GmbH;

9. Меморандум о намерениях между РГП "Национальный центр технологического прогнозирования" и Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов Федеративной Республики Германия (BGR);

10. Мандатное письмо между АО "Банк Развития Казахстан" и Deutsche Bank;

11. Меморандум о взаимном сотрудничестве по проекту "Строительство обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей и борной кислоты на базе месторождения "Сатимола" в Западно-Казахстанской области" между АО Qazaq Kalium Ltd. и KfW Bankengruppe, Euler Hermes Group;

12. Соглашение о реализации проекта по совместному производству сеялок Condor в Костанайской области между АО "Агромашхолдинг" и Amazonen-werke h. Dreyer Se & Co.Kg.

В ходе визита делегации ФРГ также были подписаны 23 документа между различными центральными и местными государственными органами и бизнес-структурами двух стран.