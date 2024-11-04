Персонал начали набирать для работы LRT в Астане

К запуску LRT начали усиленно готовиться в Астане. Компания CTS объявила о начале набора людей, которых обучат быть операторами поездов, передаёт BaigeNews.kz.

"ТОО "City Transportation Systems" объявляет о начале предварительного набора по обучению операторов поездов (машинист) для работы на линиях легкорельсового транспорта. Составы LRT полностью автоматизированы и являются беспилотными", - сказано в сообщении.

В обязанности операторов будет входить контроль за безопасностью пассажиров и техническим состоянием поезда, непрерывное отслеживание работы автоматизированной системы управления, выявление и устранение неисправностей, поддержка режима электроотопления, вентиляции вагонов, порядка посадки/высадки пассажиров и иных работ по обеспечению бесперебойной работы подвижного состава.

Обучение проведут за счёт работодателя. Его срок составит один год. Проводить занятия планируют в Астане и КНР.

Кандидатам требуется высшее образование в сфере железнодорожного транспорта, опыт работы в должности машиниста локомотива не менее трёх лет либо помощника машиниста локомотива не менее пяти лет.



