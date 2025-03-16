В Шымкенте горит двухэтажное кафе по улице Жанибекова, пожарные работают по повышенному рангу опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"По предварительным данным, администрация и персонал заведения самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Посетителей в кафе не было, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы распространения огня на соседние здания удалось избежать, тушение продолжается. Обстоятельства происшествия уточняются.