  • 16 Марта, 20:18
  • BAIGENEWS

Персонал двухэтажного кафе в Шымкенте эвакуировали из-за пожара

Пожару присвоен повышенный ранг опасности .

Сегодня, 19:14
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14
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Фото: МЧС РК

В Шымкенте горит двухэтажное кафе по улице Жанибекова, пожарные работают по повышенному рангу опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"По предварительным данным, администрация и персонал заведения самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Посетителей в кафе не было, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы распространения огня на соседние здания удалось избежать, тушение продолжается. Обстоятельства происшествия уточняются.

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