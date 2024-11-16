Перизат Кайрат арестована на два месяца

Суд санкционировал арест активистки Перизат Кайрат, подозреваемой в хищениях средств, собранных для помощи пострадавшим от паводков, а также пожертвований для жителей Палестины, передаёт BaigeNews.kz.

Два месяца, пока идёт следствие, Перизат проведёт под стражей.

"15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат сроком до 2-х месяцев. Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 16 ноября 2024 года ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат – удовлетворено", — сообщили в пресс-службе следственного суда Астаны.

Отмечается, что иные данные не подлежат разглашению.

Напомним, в Казахстане не утихает скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге.

Ранее в АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

Инцидент прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева.

В Федерации пара настольного тенниса заявили, что Перизат Кайрат больше не является их президентом.

Между тем, в АФМ сообщили ещё об одном эпизоде, в котором подозревают активистку. Ей вменяют ещё и присвоение более 200 млн тенге, собранных для помощи жителям Палестины в прошлом году.